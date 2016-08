Von 1996 bis 2007 zählte "Eine himmlische Familie" zu den beliebtesten Familienserien im Fernsehen. Rechtzeitig zum 20-jährigen Jubiläum schwelgt Schauspielerin Beverley Mitchell mit einem sentimentalen Blog-Post und alten Fotos in Erinnerungen.

"Eine himmlische Familie" feierte am Freitag (26. August) sein 20-jähriges Jubiläum. In elf Staffeln und 243 Folgen drehte sich alles in der TV-Serie um die Familie von Pastor Eric Camden, gespielt von Stephen Collins. Schauspielerin Beverley Mitchell spielte damals Lucy Camden und meldete sich jetzt mit sentimentalen Worten und vielen alten Fotos zum Jubiläum zu Wort. Sie wuchs vor den Augen der Fernsehzuschauer auf, ebenso wie Jessica Biel, die Ehefrau von Justin Timberlake. Diese war als Mary, Mitchells Serienschwester, zu sehen.