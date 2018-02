Es war der Nachbar Vergewaltiger gab sich als Küchenmonteur aus

Der 38-Jährige hatte am 15. März des vergangenen Jahres in seiner weißen Handwerkermontur bei seiner Nachbarin geklingelt. Der Plan ging auf. Carla T. (Name geändert) hielt den Nachbarn für einen von ihr engagierten Küchenmonteur und öffnete die Tür. Als sie den vermeintlichen Lieferschein durchlas, drückte Alen C. die Tür auf und würgte die Frau.