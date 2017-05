Es wäre Ehe Nummer drei Hat David Hasselhoff heimlich geheiratet?

Drama in Weilheim Rennradler von Zug getötet - Irrer lässt Drohne aufsteigen

Wie krank im Gehirn muss jemand sein, der so etwas macht? In Weilheim hat ein Unbekannter ein Drohne über genau jenem Ort kreisen lassen, an dem ein Mensch von einem ICE getötet wurde.