Es tut sich etwas Kim Kardashian: Vier Verdächtige wegen des Raubüberfalls angeklagt

Ob Kim Kardashian (36, "Keeping Up With The Kardashians" ) nun endlich wieder ruhig schlafen kann? Bei den Ermittlungen zu dem brutalen Raubüberfall in Paris tut sich in letzter Zeit einiges. Erst wurden vor ein paar Tagen 17 verdächtige Personen festgenommen, nun laut dem US-Klatschportal "TMZ" vier von ihnen offiziell angeklagt. Offenbar gab es genug Beweise, die die Männer mit dem Überfall auf die US-Amerikanerin im Oktober 2016 in Verbindung bringen.