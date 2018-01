Es soll Terminprobleme geben "The Crown": Darum wird Paul Bettany nicht zu Prinz Philip

Paul Bettany (46, "The First Avenger: Civil War") ist angeblich nicht mehr im Rennen um die Rolle von Prinz Philip (96) in der dritten Staffel von "The Crown". Zuvor hatte es Gerüchte gegeben, dass der Schauspieler den Part von Matt Smith (35) übernehmen werde. Der hatte den Ehemann von Queen Elizabeth (91) bis jetzt gespielt. Die Queen wurde bisher von Claire Foy (33) dargestellt, Olivia Colman (43) wird sie in den neuen Folgen ersetzen.