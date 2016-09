"07. August 2009"

Die Britinnen sollen sich in Irland das Datum "07. August 2009" stechen haben lassen. Diese Vermutung kann durch einen Post von Maisie Williams auf ihrem Instagram-Account gestützt werden. Dort teilte sie ein Foto von sich und Sophie Turner, dessen Kommentar das besagte Datum ist. Es könnte der Tag sein, an dem sie beide erfahren haben, dass sie in "Game of Thrones" mitspielen werden. Oder - was wohl wahrscheinlicher sein dürfte - der Tag, an dem sie sich kennengelernt haben. Diese Schwesternliebe bringt bestimmt alle Fans zum Schmelzen.