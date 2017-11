Es soll alles anders werden "The Avengers": Marvel-Chef kündigt gewaltigen Umbruch an

"Es wird zwei verschiedene Zeitalter geben. Alles vor 'Avengers 4' und alles danach. Ich weiß, dass es nicht so wird, wie die Leute es erwarten", macht Feige Fans der Reihe heiß - und deutet an, dass nicht jeder der "Avengers" die epische Schlacht mit Bösewicht Thanos (Josh Brolin) überleben wird. Doch das sei gar kein Problem, denn an Stoff mangele es laut Feige ganz und gar nicht: "Wir haben bereits 22 Filme gemacht und 20 weitere sind schon geplant, die komplett unterschiedlich zu dem sein werden, was es bereits gibt - und das mit Absicht".

Bleibt nur zu hoffen, dass die Fans sich ähnlich schnell für die neuen Helden begeistern können, wie es offenbar bei Kevin Feige schon der Fall ist. Ab dem 26. April 2018 wird in Deutschland der Anfang des Endes jener "Avengers", die wir bislang kennen und lieben gelernt haben, beginnen.