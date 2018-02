München – Bilder vom Spielfeld bekam man auf Manuel Neuers Instagram-Account schon lange nicht mehr zu sehen. Das letzte Foto zeigt den leidgeprüften Bayern-Torwart in Badeshorts und Birkenstocks unter Palmen. Während Neuer in Thailand weiter an seiner Reha arbeitet und fleißig Sonne tankt, bangt Fußball-Deutschland weiter um die WM-Teilnahme des 31-Jährigen.