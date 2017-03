Es schulzt! So wird der Starkbier-Anstich am Nockherberg

Und da sind wir schon mitten im Thema vom Singspiel mit dem Titel "Scheining" (mit etwas Augenzwinkern eine Anspielung an den Stanley-Kubrick-Klassiker "The Shining"). In einem Hotellobby-Bühnenbild wird es um die Fragen gehen: Was ist echt, was nicht? Wem oder was darf man glauben – und was macht die Unsicherheit mit uns?