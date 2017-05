Es scheint Indizien zu geben Der Fall Chris Cornell: Hat sich der Soundgarden-Sänger umgebracht?

Der urplötzliche Tod von Chris Cornell gibt den Ermittlern und den zahlreichen Fans des Sängers Rätsel auf. Litt der 52-Jährige an einer Krankheit? Ist er rückfällig geworden und an einer Überdosis gestorben? Oder hat der Frontmann von Soundgarden und Audioslave Suizid begangen? Das jedenfalls scheint die Polizei in Erwägung zu ziehen, wie die US-Seite "Variety" von den Beamten in Detroit erfahren haben will. (Hier gibt es das Album "Superunknown" von Soundgarden)