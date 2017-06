Es kursieren Trennungsgerüchte Sarah Lombardi: Ist Michal zum zweiten Mal Vergangenheit?

Die "Bild"-Zeitung will in Erfahrung gebracht haben, dass es immer häufiger zu Streitereien zwischen Sarah und Michal gekommen sei. Ist das also Sarahs zweite gescheiterte Beziehung in nur wenigen Monaten? Sie und Pietro hatten im Oktober vergangenen Jahres bestätigt, sich getrennt zu haben. Auslöser für das Liebes-Aus waren Fotos, die Sarah mit besagtem Michal zeigten, mit dem sie bereits in der Vergangenheit eine Beziehung führte - lange bevor sie 2011 bei der Casting-Show "DSDS" die Herzen der Fans und das von Pietro eroberte.