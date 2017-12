"Es ist wirklich Schluss" Olympiasieger Hambüchen beendet Karriere

Hamburg - Der ehemalige Reck-Weltmeister geht am Samstag beim Finale der Kunstturn-Bundesliga in Ludwigsburg für seinen Verein KTV Obere Lahn letztmals an die Geräte. "Es ist wirklich Schluss. Ich habe sportlich all' meine Träume erreicht und freue mich jetzt sehr auf meine weitere Zukunft", sagte der 30-Jährige der BILD-Zeitung. Was genau bei seinem letzten Wettkampf passieren werde, wisse er nicht: "Es wird sehr emotional werden, ein ganz besonderer Tag."