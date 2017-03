Es ist wieder eine Tochter Gal Gadot: "Wonder Woman" ist Mutter geworden

"Wonder Woman"-Darstellerin Gal Gadot (31, "Batman v Superman" ) hat ihre zweite Tochter zur Welt gebracht. Vater der Kleinen ist Ehemann Yaron Versano, mit dem sie seit 2008 verheiratet ist. Die Geburt von Baby Maya verkündete die Schauspielerin via Instagram: "Und da waren wir vier.... Maya ist hier. Ich fühle mich so gesegnet und bin dankbar für all die Wunder in meinem Leben", schrieb sie zu einem Schwarz-Weiß-Bild, das sie zusammen mit ihrem Mann von hinten zeigt. In der Mitte steht die ältere Tochter des Paares, die fünfjährige Alma, mit zwei Luftballons.