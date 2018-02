Es ist wieder ein Sohn! Wayne Rooney ist zum vierten Mal Vater geworden

Wayne Rooney (32, "My Story") und seine Frau Coleen (31) sind zum vierten Mal Eltern geworden. Am Donnerstag schrieb die 31-jährige TV-Moderatorin in den frühen Morgenstunden auf Twitter: "So glücklich, unseren kleinen Jungen willkommen zu heißen." Er sei "wunderschön", so die stolze Mama.