Es ist Tradition So denkt Anna Wintour über ein "Vogue"-Cover mit Melania Trump

Es ist gute alte Tradition, dass die First Lady der USA einen Platz auf dem Cover der "Vogue" bekommt. Doch gilt das auch für Melania Trump (46)? Immerhin hat sich die "Vogue"-Chefredakteurin Anna Wintour (67) im Wahlkampf für Hillary Clinton als Präsidentin stark gemacht. Und auch die berühmten Modedesigner reißen sich nicht gerade darum, die neue First Lady einzukleiden. In einem Interview mit "The Wall Street Journal" hat Wintour nun auf die Berichterstattung über die First Ladys in der Vergangenheit verwiesen. Und damit einen Hinweis darauf gegeben, dass wohl auch Melania Trump dieselbe Ehre zuteilwerden wird wie ihren Vorgängerinnen.