Van Houten hatte die Neuigkeiten über ihre Schwangerschaft im März mit einem "Game of Thrones"-Scherz unters Volk gebracht: "Ok, ich bin bereit für eure Schattenbaby-Witze" erklärte sie in Anlehnung an die Seriengeschichte um das gruselige "Schattenbaby", das ihre Figur Melisandre zur Welt gebracht hatte. Auch Pearce hatte damals eingestimmt: "Es geht nichts über die Aussicht auf ein Schattenbaby, um deine Meinung übers Vaterwerden zu ändern", twitterte er.