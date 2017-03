Es ist ein Mädchen Natalie Portman wieder Mama geworden: Baby Nummer zwei ist da

Die Oscar-Verleihung am 26. Februar schwänzte Schauspielerin Natalie Portman (35, "Jackie: Die First Lady" ) aufgrund ihrer Schwangerschaft. Doch ihr zweites Kind mit Ehemann Benjamin Millepied (39) war zu diesem Zeitpunkt bereits auf der Welt. Es ist ein Mädchen, wie der Sprecher des Paares nun "ET Online" mitteilte.