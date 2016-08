Es ist ein Mädchen! "My Girl" -Star Anna Chlumsky (35) ist zum zweiten Mal Mutter geworden - und das bereits vor gut einem Monat. Wie ein Sprecher der Schauspielerin nun dem "People"-Magazin bestätigte, brachte Chlumsky am 28. Juli ihre zweite Tochter Clara Elizabeth auf die Welt. Vater des Kindes ist ihr Ehemann Shaun So, mit dem sie seit 2008 verheiratet ist.