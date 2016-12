Es ist ein Junge Pink: Das Baby ist da

"Ich liebe meinen Baby Daddy", schrieb die 37-Jährige auch auf Instagram zu einem Bild, auf dem Hart seinen Sohn in den Händen hält. Damit ist die prominente Familie nun vierköpfig: Baby Jameson hat mit der fünfjährigen Willow Sage noch eine ältere Schwester. Schon 2010, als sie mit Willow schwanger war, hatte Pink in einem Interview mit "Access Hollywood" verraten, dass sie den Namen Jameson für einen Jungen toll fände: "Der Name meines Vaters ist James, und der meines Bruders ist Jason", sagte sie. Auch der zweite Name ihres Mannes laute Jason. Jameson sei außerdem eine irische Whiskey-Marke, was dem Ehepaar offenbar auch gefällt...