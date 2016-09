Große Ehre für R&B-Sänger Usher: Er hat im Beisein seiner beiden Söhne, seiner Familie und musikalischen Weggefährten wie Stevie Wonder seinen Stern auf dem berühmten Hollywood " Walk of Fame " enthüllt.

Es ist die 2588. Sternen-Plakette, die nun den Bürgersteig des berühmten Hollywood "Walk of Fame" ziert. Und kein Geringerer als R&B-Sänger Usher (37, "Good Kisser") hat sich darüber gefreut. Zur Zeremonie in Los Angeles waren neben seinen beiden Söhnen, weitere Familienmitglieder, Freunde und musikalische Weggefährten erschienen, darunter Soul-Legende Stevie Wonder, Rapper will.i.am und Sängerin Kelly Rowland. "Vielen Dank an alle, die mir dabei geholfen haben, an diesen Punkt zu gelangen", bedankte er sich via Instagram.