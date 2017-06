Es hagelt harte Kritik Trump kündigt Klima-Vertrag: Auch die Promis sind geschockt

"Wir sollten ein Vorbild sein"

Selbst dem sonst so lustigen Schauspieler Ben Stiller (51) ist nicht mehr zum Lachen zumute. "Was für ein großer Schritt zurück. Wir sollten in diesem Bereich der Welt ein Vorbild sein", so seine Meinung. Arnold Schwarzenegger (69) wandte sich sogar mit einer Videobotschaft direkt an den Präsidenten. Darin erinnerte er Trump daran, dass es seine wichtigste Aufgabe sei, das Volk zu schützen. Durch die Luftverschmutzung würden jedoch jährlich 200.000 Amerikaner sterben. Deshalb sei es wichtig, die Weichen für eine saubere Zukunft zu stellen.