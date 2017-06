München - Seine Zeit in München neigt sich dem Ende zu: Douglas Costa wird den FC Bayern aller Voraussicht nach diesen Sommer verlassen – und wechselt möglicherweise nach Italien. Juventus Turin machte sein Interesse an Bayerns Brasilianer nun auch öffentlich. "Costa ist ein Ziel für uns, er ist sehr gut", wird Juve-Trainer Massimiliano Allegri im "Corriere dello Sport" zitiert. Junior Mendoza, Berater von Costa, traf am Dienstagabend laut "Gazzetta dello Sport" in Turin Juventus- Geschäftsführer Giuseppe Marotta. Flügelflitzer Costa soll beim Serienmeister in Turin rund sechs Millionen Euro im Jahr verdienen.