Es gibt zwei klare Favoriten "DSDS": Sandro und Monique sind raus

Auch Monique musste die Show verlassen. Dabei kam ihre Darbietung von Christina Aguileras Song "Lady Marmelade" bei der Jury gar nicht so schlecht an. H.P. Baxxter war von der "Vielseitigkeit und mega Performance" begeistert und Bohlen lobte Optik und Stimme. Nur die Damen in der Jury hatten etwas zu kritisieren. "Was mich gestört hat, war dein Gesichtsausdruck", so Shirin David. Michelle hingegen fand das knappe Outfit von Monique "too much". Für ihr anschließendes Duett mit Duygu bekam sie aber durch die Bank gute Kritiken. Gereicht hatte das trotzdem nicht. Es riefen zu wenige Zuschauer an. Damit war das Aus besiegelt.