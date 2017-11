Es gibt viele Interessenten Bruce Springsteen: Sein Elternhaus wird verkauft

Die Familie Springsteen habe die linke Seite des Hauses bewohnt. Der damals siebenjährige Bruce habe dort zum ersten Mal Elvis Presley bei der "The Ed Sullivan Show" im Fernsehen gesehen - ein Moment, den er später in seinem Buch "Born to Run" besonders hervorgehoben hat. Über das Städtchen Freehold schrieb er in seiner Autobiografie: "Diese Stadt, meine Stadt, wird mich nie verlassen und ich konnte sie nie ganz zurücklassen, aber ich werde nie wieder in Freehold leben."