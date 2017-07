München - Sieben Tage noch. Eine Woche bis zum Saisonauftakt der Regionalliga Bayern. Bis der FC Memmingen den zwei Ligen tiefer gestürzten TSV 1860 empfängt. Die 5000 Tickets waren in Windeseile vergriffen. Windeseile – die bräuchte es auch in Sechzigs Machtkämpfen, die über eine Zukunft zwischen gesichertem Fortbestand, finanziell ungesunden Dahindarben und einer drohenden Insolvenz entscheiden. Endlich zeigt sich aber in zuvor festgefahrenen Verhandlungen ein Hoffnungsschimmer.