"Als ich von der Idee hörte, war ich sofort begeistert“,sagt Tamara Dietl zur AZ. "Helmut hätte sich genauso gefreut. Obwohl: Er wäre bestützt gewesen, wenn er erfahren hätte, dass es hier noch kein Museum für den bayerischen Humor gibt. Das war ja genau sein großes Thema.“ Zuletzt sorgte die Dietl-Ausstellung im Literaturhaus für Besucheranstürme, genauso wie die Ausstellungen von Loriot und Polt zuvor.

"Es gibt ein riesiges Bedürfnis bei den Münchnern“, bestätigt Kurator Elmar Zorn, ehemaliger Mitarbeiter des Münchner Kulturreferats, der AZ. "Gerade in der heutigen, teilweise sehr unlustigen Zeit. So wurde auch die Idee geboren. Polt ist ein noch lebender glühender Verfechter des Vorhabens. Und ich freue mich, auch die Hinterbliebenen von Dietl und Loriot im Boot zu haben. Das Museum wird großartig werden.“

Nur wann und wo es genau eröffnet, ist noch unklar. "München wäre allen Beteiligten natürlich am liebsten“, so Kunst-Experte Zorn weiter. "Von Seite der Stadt wurde uns signalisiert, dass es schon genug Museen gäbe. Allerdings nicht so eines. Wir kämpfen also weiter und schauen, dass wir es auch so hinkriegen. Genügend Förderer haben wir bereits. Wir lassen uns nicht bremsen. Im Gegenteil. München braucht ein Humor-Museum.“