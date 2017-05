Es geht um Audio-Patente 100-Millionen-Betrug: BR stellt Strafanzeige

Zwei Jahrzehnte lang merkte keiner was - dann ging alles ganz schnell

Seit den Siebzigern war K. für das IRT tätig. Zunächst bis 1998 als festangestellter Justiziar, dann bis 2010 als Berater. Später folgten noch einige Einzelaufträge. Mitte letzter Woche wurde dann plötzlich der Bayerische Rundfunk als einer der Gesellschafter des IRT bei der Staatsanwaltschaft vorstellig und erstattete Strafanzeige gegen den Anwalt.

Wie der Mann nach all den Jahren aufgeflogen ist, wollte Oberstaatsanwältin Hildegard Bäumler-Hösl mit Verweis auf das laufende Verfahren nicht verraten. Aber: "Ab dann ging alles sehr schnell." Und Prof. Dr. Albrecht Hesse, Justiziar des Bayerischen Rundfunks, betont: "Der BR hat alle straf- und zivilrechtlichen Möglichkeiten ergriffen, um den Sachverhalt umfassend aufzuklären und eine Rückerstattung der dem IRT entgangenen Mittel in vollem Umfang zu erwirken. Der BR ist dankbar, dass sich die Staatsanwaltschaft so schnell und konsequent der Sache annimmt."

Die Staatsanwaltschaft München I ermittelt nun wegen des dringenden Verdachts der mehrfachen Untreue in einem besonders schweren Fall, wegen Bestechlichkeit in einem besonders schweren Fall sowie wegen Parteiverrats zu Lasten des IRT gegen den Anwalt. Das Vermögen des Patentanwalts wurde bereits Anfang der Woche beschlagnahmt, am heutigen Mittwoch wurde dann auch noch ein Haftbefehl gegen ihn erlassen und vollzogen.

