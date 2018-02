Das Programm, Dschungelkind, ... TV-Tipps am Montag

In "Das Programm" (WDR) muss eine Familie in den Zeugenschutz. Das "Dschungelkind" (ONE) wächst im Urwald von Papua-Neuguinea auf, Christoph Maria Herbst führt in "Besser als du" (3Sat) ein Doppelleben und Tom Cruise geht auf seine erste "Mission: Impossible" (kabel eins).