Es geht nach Nottingham Prinz Harry und Meghan Markle: Ihr erster gemeinsamer Termin

Am Welt-Aids-Tag besuchen Harry und Meghan eine Zweigstelle des Terrence Higgins Trust, wo sie sich unter anderem mit Vertretern unterschiedlicher Organisationen treffen werden, die Menschen unterstützen, welche an HIV/Aids erkrankt sind. An einer Schule, der Nottingham Academy, werden sie zudem unter anderem mit Angestellten und Mentoren über das "Full Effect"-Programm sprechen. Dieses soll Jugendliche und Kinder mit persönlicher Betreuung, Trainings und anderen vorbeugenden Maßnahmen vor einem Leben voller Gewalt und Jugendkriminalität schützen.

In einem großen Interview, das Prinz Harry und Meghan Markle erst vor wenigen Stunden gaben, erklärte die Schauspielerin bereits, dass ihre Karriere vorerst in den Hintergrund treten solle. "Ein neues Kapitel" breche für sie an, in dem sie sich unter anderem auch darauf freue, mehr Menschen mit ihrem sozialen Engagement erreichen zu können.