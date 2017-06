Es drohen viele Jahre Haft Muss Bill Cosby hinter Gittern sterben?

Ob Cosby tatsächlich verurteilt wird, steht noch offen. Neue Vorwürfe der Mutter des Opfers dürften seine Chancen auf einen Freispruch aber mindern. Sie sagte laut "New York Post", Cosby habe ihr in einem Telefonat selbst beschrieben, wie er ihre Tochter Andrea Constand sexuell belästigte. Außerdem habe Cosby versucht sie zu "manipulieren" und angeboten, für Constands Therapie und Ausbildung zu zahlen. Das Urteil in dem Prozess wird frühestens in eineinhalb Wochen erwartet.