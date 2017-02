Der Ausblick auf die Faschingstage übrigens verspricht momentan nur wenig Gutes: An Weiberfasching könnten es bis zu 14 Grad warm werden und zunächst trocken sein, dann meldet sich aus Westen jedoch Regen an. Am Freitag werden es um die 3 bis 7 Grad, mit vielen Wolken und Regen, teils sogar Schneeregen. Für Samstag werden 5 bis 10 Grad und zeitweise Regen vorhergesagt. Am Faschingssonntag sollen es 8 bis 11 Grad sein, mit zweitweisen Regenschauern.