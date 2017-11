Es begann vor 50 Jahren in Schwabing München 1967: Das Vorspiel der 68er-Revolte

Ausgerechnet während der deutsch-amerikanischen Freundschaftswoche am 10. und 11. Mai wird – im Beisein von Ministerpräsident Alfons Goppel und Oberbürgermeister Hans-Jochen Vogel (SPD) – abermals das US-Konsulat belagert. Das festungsartig umgürtete Gebäude wird regelrecht bombardiert – mit Mehltüten, Feuerwerkskörpern, Eiern und Steinen. Eine Strohpuppe, die den Präsidenten Johnson darstellt, wird unter "Mörder"-Rufen verbrannt. Ein Sitzstreik blockiert am Altstadtring den Verkehr.

Dieses Mal werden zwölf Jugendliche vorläufig festgenommen. Am 12. Mai kommen die inzwischen gut organisierten Demonstranten wieder, diesmal protestieren sie obendrein gegen den geplanten Bau eines neuen Münchner Großflughafens im Hofoldinger Forst.

Die Protestler werden immer mehr

Am 30. Mai sind es schon 1.500 junge Leute, die den Schah von Persien vor dem Nationaltheater auspfeifen. Der in Frack gekleidete Polizeichef Schreiber nimmt einen Zuschauer, den er für einen Rädelsführer hält, in den Schwitzkasten und übergibt ihn dem Einsatzkommando, später entschuldigt er sich. Am 1. Juni rufen Demonstranten vor der Alten Pinakothek dem Tross aus Teheran zu: "Lasst die Gefangenen frei!"

Am 5. Juni zieht ein Schweigemarsch mit über 7000 Menschen zum Platz der Opfer des Nationalsozialismus, dort wird ein Kranz für den in Berlin von einem Polizisten (und Stasi-Spitzel, wie sich später herausstellt) bei der Schah-Demo totgeschossenen Studenten Benno Ohnesorg niedergelegt. Revolutionäre Töne werden laut.

Abkühlung tut not in diesen heißen Sommertagen. Am 13. Juli sitzen sich sieben westdeutsche Polizeipräsidenten und 20 Studentenvertreter im Polizeipräsidium gegenüber.

Mit diesem "Teach-in" will die Gewerkschaft ÖTV – so moderiert deren Vorsitzender Heinz Kluncker – dazu beitragen, "dass die Gegensätze nicht weiter verschärft, sondern vielleicht sogar abgebaut werden".

"Wir stehen nur an der Front"

Man liest sich die Leviten. Die mächtige ÖTV möchte Schutzpatron einer herausgeforderten Schutzmacht sein. Der studentische Vorwurf: Die Polizei Westdeutschlands und Westberlins diene nicht mehr der Demokratie, sondern nur dem Establishment. Polizeipräsident Schreiber, noch SPD, gibt den Schwarzen Peter weiter: "Wir stehen nur an der Front, auch das politische Feld dahinter müsste in die Manöverkritik einbezogen werden." Vorerst will Münchens Ordnungsmacht bei der sanften "Münchner Linie" bleiben und nicht der harten Konfrontation wie etwa in Berlin folgen.

Doch an der politischen Front ist kein Waffenstillstand in Sicht. Vielmehr vertiefen die Schah-Krawalle die Kluft zwischen der bayerischen SPD und ihrer akademischen Nachwuchsorganisation. Mitte Juli trennt sich der Sozialdemokratische Hochschulbund von der Mutterpartei. In ihr habe sich "der Geist kleinbürgerlichen Ordnungsdenkens und autoritärer Intoleranz" verbreitet, klagt der SHB dem Landesvorsitzenden Volkmar Gabert per Presseerklärung.

Die Hochschulen schließen sich zusammen

Die Verbände an den Hochschulen in München und Erlangen verbünden sich mit dem noch linkeren Sozialistischen Deutschen Studentenbund (SDS), dem (eher sozialdemokratischen) Liberalen Studentenbund sowie "Unabhängigen" zu einer "Münchner Wahlgemeinschaft". Diese sowie der (noch vom späteren Terroristen Rolf Pohle geführte) "Allgemeine Studentenausschuss" (AStA) und eine Gruppe "unabhängiger und sozialistischer Schüler", die gleich mal den Kultusminister verklagen wollen, werden Kader für den bevorstehenden Kampf. Eine parteipolitische Oppositions- und Kaderrolle übernimmt indes einer der mitgliederstärksten und einflussreichsten Ortsverbände der SPD: der traditionell linke Unterbezirk München unter neuer Führung.

Wissenschaftler warnen: Ebenfalls im Juli 1967 untersucht eine Studie des Deutschen Jugendinstituts mit Sitz in München die Ursachen der Massenaufläufe. Einsamkeit und Eigenbrötelei ziehen bei Teenagern und Twens nicht mehr, sagt der Soziologe Gerhard Wurzbacher.

Sie wollen sich viel mehr als früher "gesellen", solidarisieren. "Wenn jugendliche Selbstbestimmung, Spontaneität und Mitverantwortlichkeit nicht gewährleistet sind, kommt es leicht zum Ausbruch des jugendlichen Eifers... Notfalls ziehen die Burschen und Mädchen dann auf die Straße, als Zeichen des Interesses. Oder sie kapseln sich ab und gammeln herum, als Zeichen der Interesselosigkeit."

"Bonn muss sich auf Störfeuer aus Bayern gefasst machen"

Auch an der Kulturfront probt man den Aufstand. In einem schäbigen Hinterhaus der Müllerstraße 2 macht der 27-jährige Rainer Werner Fassbinder ein "Action Theater" auf, eine blutjunge Schauspielerin wird auf der Bühne von einem Kollegen aus der Gammlerszene allzu realistisch niedergestochen.

Im Werkraumtheater spielt der 22-jährige Martin Sperr einen Strichjungen, nachdem in den letzten 15 Monaten in München fünf Homosexuelle vermutlich von Jugendlichen ermordet wurden. Auf einer Lesebühne wird das erste Vietnam-Musical aufgeführt. Eine Wanderbühne nennt sich "Rote Grütze". Mit roter Tinte stürmen junge "Provos" in der Kunstszene gegen Autoritäten. In der Katholischen Akademie fordern Professoren "Mut und Wagnis zu Neuem".

So scheint der Jugend eine neue Rolle in der Gesellschaft zuzuwachsen. Die Welt der Erwachsenen und der Politik aber weiß noch nicht recht, wie diese neuartige Emanzipation zu bewerten, und wie ihr zu begegnen ist.

Bevor das Wendejahr 1967 endet, hat der Schreiber dieser Zeilen in außerbayerischen Zeitungen die Lage so kommentiert: "Die Große Koalition und das sozialdemokratische Parteipräsidium werden sich im neuen Jahr auf heftiges Störfeuer aus Bayern gefasst machen müssen."

Karl Stankiewitz, Jahrgang 1928 und Journalist seit 1947, ist Autor des Buches "München 68. Traumstadt in Bewegung" (Volk Verlag). Der vorliegende Bericht basiert auf einem neuen Projekt mit dem Arbeitstitel "Pimpfe Punker Popper. Geschichten vom Jugendleben in München".