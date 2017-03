Erzbistum München und Freising Auch Nicht-Priester sollen katholische Gemeinden leiten

In der Tat steht diese Entscheidung im Gegensatz zu der bisherigen Linie von Marx, der auch Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz ist. Kurz nach seinem Amtsantritt in München im Jahr 2008 hatte er noch gefordert, dass an der Spitze einer jeden Pfarrei ein Priester stehen müsse. Angesichts des Mangels an Pfarrern wurden deshalb viele Gemeinden zu großen Pfarrverbänden zusammengelegt. Marx sprach in dieser Hinsicht von einem Lernweg: Er sei zu der Erkenntnis gelangt, dass die Einheiten nicht immer größer werden könnten, um sie an die Zahl der Priester anzupassen.