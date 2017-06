Erweitertes Angebot Mit dem Flixbus nach Belgien oder an den Gardasee

Wie das Unternehmen Flixbus gestern mitteilte, bietet der Fernbusanbieter künftig weitere Ziele ab dem Busbahnhof München an. Ein Schwerpunkt sind dabei die Benelux-Länder. Erstmals direkt per Fernbus erreichbar sind ab sofort elf Ziele in Belgien, den Niederlanden und in Luxemburg.