Erstmals seit drei Jahren Royaler Besuch: Prinz William und Kate zu Gast bei den BAFTA-Awards

Lange Zeit wurde gerätselt, doch nun ist klar: Sowohl Prinz William (34), als auch seine Frau Kate (35) werden bei den diesjährigen BAFTA-Awards anwesend sein. Wenn sich das Who's Who der Filmszene bei der British Academy of Film and Television Arts trifft, wird also auch blaues Blut zugegen sein. Und das verwundert trotz der Tatsache, dass Prinz William seit 2010 Präsident der Veranstaltung ist, wie die Seite "Page Six" berichtet.