Vor 86 Monaten schrieben wir den Januar 2010, Trainer der Bayern war ein gewisser Louis van Gaal und die Lage war alles andere als rosig damals. In der Liga nur auf Platz drei, im Champions-League-Achtelfinale AC Florenz vor der Brust. Die Bayern spielten keinen besonders schönen Fußball, der Optimismus hielt sich also in Grenzen. Die Wende in dieser Saison kam zu der Zeit, als zuletzt alle Bayern-Profis fit waren: am Ende holte der FCB das Double und scheiterte in der Champions League erst im Finale mit 0:2 an Inter Mailand.