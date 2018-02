Besiktas hofft auf Auswärtstor

Istanbul hat als erster türkischer Verein eine Gruppe in der Champions League gewonnen und feiert nach dem Erfolg in einer Gruppe mit RB Leipzig nun Premiere im Achtelfinale. In der Gruppe sei man immer Favorit gewesen, sagte der 65-Jährige laut Übersetzer. "Jetzt sagen wir erstmals, wir sind kein Favorit in diesem Spiel." Ein Auswärtstor am Dienstag (20:45 Uhr im AZ-Liveticker) würde einen Vorteil für das Rückspiel am 14. März in Istanbul bringen.