Pro Wirt heißt das

Ausgehend von Schmids Rechnung werden pro Sitzplatz nach Abzug der Mehrwertsteuer (aber vor allen anderen Kosten, der neuen Umsatzpacht, Abgaben sowie der Steuer), etwa 1.500 Euro eingenommen. Nach dieser Durchschnittsrechnung würden etwa im Augustinerzelt (mit Biergarten 8.500 Plätze) 12,75 Millionen Euro umgesetzt, ebenso in der Bräurosl. Toni Roiderer mit seinem Hacker-Zelt (9.300 Plätze) hätte nach Steuern 13,95 Millionen Einnahmen. Im Marstall mit 4.300 Plätzen würden 6,45 Millionen netto umgesetzt.

Die neue Umsatzpacht

Schmid will gestiegene Sicherheitskosten durch eine Umsatzpacht der Wirte finanzieren. Schmid hat berechnen lassen, dass nach seinen Schätzwerten eine Pachthöhe von 5,1 Prozent reichen würde, um die mehr als 8,5 Millionen Euro Mehrkosten zu decken, die er auf keinen Fall vom Steuerzahler oder den kleinen Schaustellern nehmen will.

Neue Bierpreisbremse

Schmid will den Maßpreis für die kommenden drei Jahre auf 10,70 Euro deckeln. In seiner Beschlussvorlage für den Stadtrat werden erstmals auch andere Bierobergrenzen benannt: Schmid will den Weißbier-Preis auf 7,80 Euro deckeln, die Russn-Maß soll bei 15,60 Euro eingefroren werden. Wie bei der klassischen Wiesn-Maß zieht Schmid den Strich beim Höchstpreis von 2016.

Schmid unterstreicht erneut, was er vorschlägt: Neben Umsatzpacht und Bierpreisbremse will er einen "Münchner Montag", also einen festen zusätzlichen Wiesn-Tag. Schon kommenden Dienstag hätte der Wirtschaftsausschuss eine vorläufige Entscheidung fällen können. Schmid wollte Anfang April die Vollversammlung den Sack zumachen lassen. Doch OB Dieter Reiter (SPD) sagte am Abend, die Entscheidungen fälle "weder der Wirtschaftsreferent noch der Wirtesprecher". Sondern der Stadtrat und zwar erst im Mai. Der OB spricht ein spätes Machtwort – und will nach wochenlangem Schweigen offenbar doch ein Wörtchen mitreden in Sachen Wiesn-Reform.

