Die Mannschaft wurde von den venezolanischen Fans mit Applaus im Stadion empfangen. Nach dem Debüt in Maracaibo steht "Chape" an der Spitze der Gruppe 7 in der Copa Libertadores. Die Gruppengegner Lanús aus Argentinien und Nacional aus Uruguay spielen am kommenden Donnerstag. Im Aufgebot der Copa Libertadores stehen auch zwei Spieler des Unglückfluges. Ob Verteidiger Neto und Flügelspieler Alan Ruschel in dieser Saison noch zum Einsatz kommen, steht in den Sternen.