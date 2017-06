Erstes Kennenlernen via Skype Opa Nick Clooney verrät: Ein Baby sieht aus wie Papa George

Amal Clooney, die die Zwillinge am Dienstag zur Welt brachte, bezeichnete der stolze Opa im Gespräch außerdem als "Super Woman". Letzte Woche habe sie ihnen noch erzählt, dass sie sich so groß wie ein Haus fühle. George Clooneys Augen seien beim Skypen glasig gewesen. "Ich bin mir nicht sicher, ob er nüchtern war", witzelte der 83-Jährige. Wann die Großeltern ihre Enkel zum ersten Mal persönlich treffen, stehe aber noch in den Sternen. Schließlich hätten die frisch gebackenen Eltern nun genug um die Ohren.