Erstes Interview George Clooney: Die Zwillinge werden "ein Abenteuer"

Ein bisschen Spaß muss sein

Nicht nur die werdenden Eltern freuen sich über die neue Situation. Clooney erzählt weiter, dass seine Kumpels jede Menge Spaß dabei haben, ihn ordentlich aufs Korn zu nehmen. Die meisten seiner Freunde in seinem Alter haben nämlich bereits Kinder, die aufs College gehen. Eines Abends saßen sie zu acht an einem Tisch. Nach den ersten aufmunternden Worten sei es plötzlich still im Raum geworden - und seine Kumpels fingen gleichzeitig an Babygeschrei zu imitieren. Alle seien daraufhin in schallendes Gelächter ausgebrochen. Auch dem Schauspieler scheint es gefallen zu haben.

"Es wird sich einiges ändern", da ist sich Clooney sicher, doch das gehöre dazu. "So ist das Leben. Und so soll es sein." Nun darf die Welt gespannt darauf warten, welche Namen das Paar für das Mädchen und den Jungen auswählt.