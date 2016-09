„Ingolstadt hat uns schwer gefordert“, meinte Neuer nach dem 3:1 am Samstag gegen den FCI. Stimmt. Keiner der vorherigen fünf Pflichtspielgegner der Bayern (fünf Siege, 20:0-Tore) forderte die Münchner dermaßen wie die clever mitspielenden Ingolstädter: Diese zogen sich nicht zurück, spielten mutig nach vorne, suchten ihre (Tor-)Chancen. Für vier Minuten war Bayern erstmals in dieser Saison in Rückstand, dann schlug Robert Lewandowski zurück. „Es war sehr schwierig für uns. Manchmal ist es nicht möglich, gut zu spielen“, sagte Carlo Ancelotti, „dann muss man andere Qualitäten zeigen. Das hat die Mannschaft getan. Sie hat Charakter gezeigt.“