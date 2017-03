Anspielung auf NSA-Affäre

Trump war bei der gemeinsamen Pressekonferenz im Weißen Haus zu seinen unbewiesenen und haltlosen Anwürfen an die Adresse seines Vorgängers gefragt worden, ob der ihn 2016 tatsächlich habe abhören lassen. Trump bleibt schlicht dabei, in dem er diese saftige Pointe setzt. Merkel wird sich nicht gern an die NSA-Affäre erinnern, in der der amerikanische Geheimdienst unter Barack Obama auch ihr Handy abhören ließ.