Erster Weltcupsieg von Skilöwe Straßer Cassalette: "Ich gratuliere Linus zu diesem Erfolg"

Straßer sei ein Beleg dafür, „dass es abseits des Fußballs in unserem Verein noch andere bekannte Sportler gibt“. Der Ski-Löwe feierte in Stockholm gleich mehrere Premieren. Bisher schaffte es der 24-Jährige noch nie aufs Stockerl. Sein bisher bester Platz war 2015 Rang fünf in Schladming. In diesem Winter war seine beste Platzierung Rang zehn im Spezialslalom in Adelboden. Und nun gewinnt Linus Straßer gleich ein Weltcup-Rennen. Außerdem war es der erste Weltcup-Sieg für einen Deutschen in diesem

Winter.