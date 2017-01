Erster Trailer zu "Britney Ever After" Britney Spears: Jetzt wird ihr Leben zum Film

Trotz einiger dramatischer Ereignisse gilt Britney Spears ("Glory" ) wohl als eine der größten Pop-Künstlerinnen unserer Zeit. Nun zeigt der US-amerikanische TV-Sender "Lifetime" mit dem Film "Britney Ever After" eine unautorisierte Biografie über die Sängerin - und bringt das turbulente Leben der inzwischen 35-Jährigen somit erstmals auf die Mattscheibe. Die circa zweistündige TV-Produktion soll am 18. Februar in den USA zu sehen sein.