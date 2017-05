Erster Trailer ist da "The Big Bang Theory"-Spin-off: Auch "Young Sheldon" ist super nerdy

"Was stimmt nicht mit ihm?"

Ein erstes Foto, das CBS auf seinem offiziellen Instagram-Account veröffentlicht hat, zeigt Iain Armitage alias Sheldon gekleidet in Jeans, Karohemd und Fliege samt Aktenkoffer in der Hand mit seiner Mutter Mary Cooper (Zoe Perry) vor einem klassischen amerikanischen Highschool-Bus stehen. Die Szene ist auch im ersten Videomaterial zur Serie zu sehen. Denn der kleine Sheldon darf mit neun Jahren bereits auf die Highschool wechseln - und sorgt in typischer Sheldon-Manier bereits am ersten Tag für jede Menge Aufsehen. Denn Sheldon hat natürlich an allem und jedem etwas auszusetzen.