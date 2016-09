"Narcos" erzählte bis zur zweiten Staffel in Auszügen die Geschichte des berüchtigten Pablo Escobar und die des Drogenkrieges, der Ende der 1980er-Jahre tobte. Wagner Moura (39, "Elysium") ist als "Don Pablo" zu sehen. An seiner Seite spielen unter anderem Pedro Pascal (41, "Game of Thrones" ) und Boyd Holbrook (34, "Gone Girl"). Netflix hatte schon vor dem Start den Tod Escobars für die zweite Staffel angekündigt.