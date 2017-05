Werfen wir mal einen getrennten Blick auf die beiden Antriebe: Der Benziner schöpft seine Kraft von 136 PS aus 1,5 Liter Hubraum. Das maximale Drehmoment beträgt 220 Newtonmetern und steht bei 1250 min-1 zur Verfügung. Unterhalb des Gepäckraumbodens ist der Elektromotor untergebracht, der auf eine Leistung von 88 PS kommt. Das maximale Drehmoment beträgt 165 Newtonmeter.



Die gesamte Hybrid-Technik ist im S E Countryman laut Mini so versteckt, dass man im Innenraum nichts davon wahrnimmt - mit Ausnahme der Bedienelemente. Foto: Mini.

Und was ist mit der Batterie? Die Lithium-Ionen-Batterie setzt sich aus fünf Modulen mit jeweils 16 Batteriezellen zusammen und wird ebenso wie der Elektromotor im Werk Dingolfing, dem Kompetenz-Zentrum der BMW Group für eDrive Technologie, gefertigt. Die Hochvolt-Batterie hat eine Kapazität von 7,6 kWh. Sie kann an einer Wallbox, die eine Ladeleistung von 3,6 kW bietet, innerhalb von 2:30 Stunden vollständig aufgeladen werden, verspricht der Autobauer. Für das Aufladen an einer herkömmlichen Haushaltssteckdose müssen etwa 3:15 Stunden einkalkuliert werden.

Und was kostet der teil-elektrische Fahrspaß "Made by Mini"? 35.900 Euro rufen die Briten für ihr neues Baby auf. Viel Geld für einen Mini. Doch dafür ist die gesamte Hybrid-Technik so versteckt, dass man im Innenraum nichts davon wahrnimmt, betont Uwe Seitz, Projektleiter S E Countryman ALL4: "Mit Ausnahme der Bedienelemente, mit denen die unterschiedlichen Fahrmodi aktiviert werden.". Also Fahrspaß wie in jedem anderen Mini auch. Marktstart ist am 24. Juni 2017.

