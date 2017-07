Erster offizieller Schritt ist getan "The Rocks" Präsidentschafts-Kandidatur nimmt Gestalt an!

Er hat die Angelegenheit ja selbst losgetreten: Eine Präsidentschafts-Kandidatur sei "eine echte Option", sagte Dwayne "The Rock" Johnson (45, "Baywatch" ) im Mai. Nun rückt diese "echte" aber erstaunliche Option in greifbarere Nähe. Wie das US-Polit-Magazin "The Hill" berichtet, hat am Wochenende ein Mann aus West Virgina bei der US-Wahlbehörde ein offizielles Unterstützer-Komitee für Johnson angemeldet - der erste Schritt zur Macht, gewissermaßen.