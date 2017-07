München - Der FC Bayern Basketball hat Aufbauspieler Braydon Hobbs von ratiopharm Ulm verpflichtet. Der 28-Jährige erhält einen Zweijahresvertrag. Hobbs spielte zuvor in Gießen und Ulm. Seine erste Station in Deutschland war Nürnberg in der ProA. In der abgelaufenen Saison war der US-Amerikaner mit 5,4 Assists pro Partie der drittbeste Vorlagengeber in der BBL.